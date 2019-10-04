"Бацька" дал громкое обещание Зеленскому

В Житомире проходит встреча Зеленского и Лукашенко / скриншот видео ОП

4 октября в Житомире проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время общения глава Беларуси, который ранее отличился шуткой о вьезде в Киев на танках, пообещал украинскому гаранту, что у Киева никогда не будет проблем с его страной.

"Я хочу вас заверить, что никогда, вы вообще не имели проблем с Беларусью, и их не будет. Мы были добрыми, хорошими вашими сторонниками, партнерами и если Украина захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не стоит", - сказал Лукашенко.

Напомним, 3 октября, накануне рандеву двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия для помилования украинца Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж. В частности, сообщалось, что Украина должна пойти на встречу белоруской стороне. Лукашенко утверждал, что Шаройко помилуют, если Украина отпустит белорусского гражданина Юрия Политику.