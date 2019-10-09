"Любовника на нары приземлили": Черновол обвинила Путина, Януковича и Портнова в аресте Пашинского

Пашинского "заказали", убеждена Черновол / УНИАН

Нардеп VIII cозыва Татьяна Черновол, которая ранее начала "горько плакать" из-за ареста "обезьянки" Сергея Пашинского,громогласно поделилась своим видением уголовного преследования своего соратника.

По ее словам, дело Химикуса, по которому судят Пашинского, было бы заведомо проигрышным, если бы за ним не стоял политический заказ.

Этот заказ, по мнению Черновол, могли организовать три человека: Портнов, Янукович и Путин, тем более что Портнов не раз бахвалился тем, что обязательно "посадит Пашинского", ведь именно Пашинский не дал ему заработать кучу денег.

"Это произошло тогда, когда Украине удалось конфисковать и вернуть деньги Януковича в госбюджет. Речь шла о полутора миллиардах долларов. Портнову поручили позаботиться о сохранности этих денег на условиях, что он получит за это несколько сотен миллионов долларов вознаграждения. Однако ему это не удалось: деньги все равно вернулись в бюджет. Это произошло благодаря стараниям Пашинского", - высказалась Черновол в эфире телеканала Прямой.

Кроме того, по словам Черновол, есть свой "зуб" на Пашинского и у Путина, который в 2014 году рассчитывал подмять под Россию весь Юго-Восток Украины, чтобы организовать себе сухопутный коридор на Крым, но ему помешал Пашинский.

Отметим, что под видео в комментариях появилось множество негативных мнений об этой ситуации.

"С диагнозом шизофрения, как у таньки чорновол, и не такое наколобродишь. Тем более что ее любовника на нары приземлили. Вполне закономерное обострение болезни", - сказала Нестор Байрак.

"Будет сидеть и сидеть долго! Вскоре добавят новые статьи, как винтовки и киллеры Майдана, народ за 5 лет хочет получить ответы на эти вопросы!!! За ним прицепом пойдут Парубий, Турчинов, и Кличко с Порошенко!", - добавил некто под ником Коваленко.

"Какая нах "помста"? в Украине массово сажают людей за самооборону! даже если ты защищаешь с табуреткой в руках дом от ночных воров, всё равно судят! но ведь Танечку это раньше никогда не беспокоило, она даже всегда выступала за запрет владения оружием для населения. так почему теперь её босс Пашинский должен стать исключением из общего правила? пусть теперь несёт такую же отвественность по им же принятым законам - это будет только справедливо...", - отметил пользователь Сети.

Читайте также"У нелюдя руки по локоть в крови": появились подробности дела ПашинскогоНапомним, ранее арестованный Печерским судом Киева до 4 декабря бывший депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда.