"Президент в интерактиве": эксперт назвал мегазадачу пресс-марафона Зеленского

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Тематический ряд пресс-марафона президента Владимира Зеленского организаторами практически не отрабатывался, заявил политолог, бывший директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.

"Президент общался с разными группами журналистов, но круг вопросов был достаточно узок, повестка менялась редко. В течении дня каждый мог посмотреть одно и то же меня пресс-марафона. Это было главной задачей – демонстрация того, что президент в интерактиве, он общается, его позиция каждому донесена", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Эксперт считает, что не случайно было выбрано время пресс-марафона накануне событий, которые могут быть достаточно болезненными, в частности, 14 октября запланированы мероприятия национал-патриотов.

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"Эта задача для Зеленского сейчас решена в позитив. Он предстал в образе общительного, хорошего человека, который вызывает положительные чувства. Это – мегазадача", - добавил Ермолаев.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.