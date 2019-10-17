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Кравчук рассказал, можно ли распустить "ЛДНР"

17 октября 2019, 07:59

И Кремль, и "Луганская народная республика", и "Донецкая народная республика" игнорируют международное право, считает Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук прокомментировал возможность роспуска "ЛНР" и "ДНР"/ Фото УНИАН

Первый президент независимой  Украины Леонид Кравчук высказал свое мнение относительно того, возможно ли осуществить требование Киева по роспуску террористических псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

По словам политика, "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" созданы вопреки международному праву.

"А раз эта ситуация противоречит международному праву, она не имеет перспективы на существование. Ее не признают, просто не принимают во внимание. То есть она фактически вне закона. Поэтому говорить о том, что это какое-то особое требование Украины, я не могу. Это норма, определенная международным законодательством", - сказал Кравчук в интервью Обозревателю.

В то же время Кремль не слышит и не хочет слышать требования Киева.

"А те формирования, которые созданы там (на Донбассе, - ред.) вне международного права, просто не обращают на это внимания, игнорируют ситуацию. Во всем", - добавил экс-президент.

Кравчук уверен, что если все государства будут действовать в направлении соблюдения международного права, тогда Украина сможет двигаться вперед в вопросе разрешения ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее спикер представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске - экс-президента Леонида Кучмы - сообщила, что Киев готов воплощать в жизнь политическую часть Минских договоренностей только после выполнения ряда условий, в частности, роспуска "Л/ДНР" и выведения с Донбасса иностранных войск.

В Совете Федерации Российской Федерации негативно отреагировали на требование Киева распустить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения политической части Минских соглашений. Мол, таким образом Киев отказывается от "формулы Штайнмайера".  В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ультиматум украинской стороны стал неожиданностью для остальных участников нормандского формата. По его словам, это "новые вводные", к которым они оказались не готовы.

Донбасс Россия ЛДНР Леонид Кравчук новости Украины
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