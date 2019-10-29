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Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел

29 октября 2019, 13:13

Решения власти, по словам главы Офиса президента, направлены на развитие страны и улучшение жизни ее граждан.

Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел
Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел / сайт президента Украины

После того, как новоизбранный глава государства Владимир Зеленский заступил на пост президента, Украиной стал руководить не он, а гражданское общество.

При этом большинство решений всё-таки принимает глава державы, уточнил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Я считаю, что страной руководит гражданское общество. Ну, это правда. Могу объяснить почему. Решение в стране принимает президент. Абсолютное большинство. Эти решения эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – цитирует Украинская правда Богдана.

Решения власти, по его словам, направлены на развитие страны и улучшение жизни ее граждан.

Ранее Богдан рассказал, почему больше ничего не шепчет на ухо Зеленскому. Владимир Зеленский уже сам оперативно все понимает, реагирует и находит решение, отметил Андрей Богдан.

Также Богдан заявил, что проседание рейтинга президента Владимира Зеленского является обычным процессом. 

власть Владимир Зеленский Украина Андрей Богдан
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