Орбан при Путине лестно высказался относительно Зеленского

Виктор Орбан при Владимире Путине лестно высказался насчет Владимира Зеленского / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан при президенте России Владимире Путине лестно высказался относительно украинского лидера Владимира Зеленского.

Венгерский чиновник в Будапеште на совместной пресс-конференции с главой РФ сказал, что очень хочет познакомиться с Зеленским, пишет УНИАН.

Также Орбан рассказал старинную венгерскую традицию - венгры не выражают свое мнение насчет человека, которого не знают лично.

"…Я очень хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины", - заявил премьер.

Кроме того, Орбан высказался насчет нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия) по Донбассу. По его словам, власти Венгрии поддерживают такой формат и надеются, что его работа принесет положительный результат.

Ранее сообщалось, что 30 октября Владимир Путин посетит Будапешт по приглашению Виктора Орбана. Западные СМИ писали, что российский президент и венгерский премьер обсудят транзит газа в обход Украины.