"Очень сложное решение": в Слуге народа высказались о мире на Донбассе

Отвод сил на Донбассе / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Для Украины нет проблемы достичь мира на Донбассе быстро. По словам главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке Александра Завитневича, такая проблема существует для Российской Федерации.

"Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все. РФ не признает, что они присутствуют в конфликте, но весь мир об этом знает", - рассказал политик в интервью BBC News Украина.

При этом он указал, что президент Владимир Зеленский имеет "политическую волю к миру".

"Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - подытожил Завитневич.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса.