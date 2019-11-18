"Документов не было": Казахстан умыл руки от встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали предложение первого президента Нурсултан Назарбаева провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что официальных пригласительных никому не присылали.

"Нет, официальных документов не было", - цитирует дипломата ТАСС.

При этом он указал, что инициатива Назарбаева предполагает обсуждение среди экспертов.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев, - ред.) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" допускает, что это просто тема для обсуждения. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией", - объяснил Тлеуберди.

Напомним, что ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, однако "встреча ради встречи" Кремль не интересует. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что встреча украинского президента и его российского коллеги в Казахстане маловероятна.