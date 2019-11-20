Кем хотел стать и лучший проект: Зеленский пооткровенничал

Владимир Зеленский сказал, что хотел стать пограничником / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поделился, что хотел учиться в Киеве на дипломата, а также хотел быть пограничником.

Глава государства рассказал, кем хотел быть, на Всеукраинском форуме Украина растет вместе со мной, во время встречи с молодежью.

Украинский лидер заявил, что его лучший проект - его семья, а самый лучший - впереди, поскольку нельзя жить без мечты.

"Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Но я тогда жил в Кривом Роге - и Киев был для меня зарубежьем…", - заявил президент.

Зеленский сказал, что хотел быть пограничником и отметил, что сейчас на посту президента в какой-то мере охраняет границу. Глава государства уверен, что на протяжении пяти лет Украину можно сделать "лучшим европейским проектом".

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что нельзя привыкнуть к работе на посту президента, должность отнимает все время и все силы. Украинский лидер добавил, что в конце вечера становишься "организмом".