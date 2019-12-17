Баканов сказал, кто "кормит" пранкера Джокера

Глава СБУ полагает, что пранкер Джокер является отражением политиков в зеркале.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что "пищу" для пранкера Джокера дают политики.
Пранкер Джокер - отражение политиков в зеркале, рассказал Баканов в интервью Интерфакс-Украина.
Собеседник отметил, что Джокер стал своеобразным явлением и получил последователей - Темный рыцарь, Белый рыцарь, но если политики изменятся сами, то Джокер и "рыцари" останутся не у дел.
"Джокер - это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики…", - сказал глава СБУ.
Ранее нардеп из парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Александр Дубинский заявил, что руководство фракции и генпрокурор Руслан Рябошапка тесно сотрудничают с пранкером Джокером.