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Встреча Зеленского и Трампа: в Белом доме оценили шансы рандеву

20 декабря 2019, 11:43

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй не назвала никаких сроков.

Зеленский Трамп
Новая встреча Зеленского и Трампа состоится / Офис президента Украины

Советник президента США Келлиэнн Конуэй уверена, что новая встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обязательно состоится. При этом никаких сроков она не назвала.

Конуэй отметила, что в Белом доме очень много запросов иностранных лидеров, передает Голос Америки.

"Я уверена, что он (Владимир Зеленский, - Главред) посетит Белый дом (…) Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и могут продолжить говорить", - отметила советница Трампа.

Конуэй также добавила, что Трамп больше поддерживает Украину, чем предыдущие президенты США.

"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России", - сказала чиновница.

Напомним, в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. При этом стало известно, что глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

Как сообщал Главред, по данным СМИ,  в начале 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом. В The Wall Street Journal сообщили, что визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом издание уточняет, что встречу активно поддерживает Белый дом. В то же время в Госдепартаменте пока официально не подтверждают планы Помпео относительно поездки в Украину. 

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