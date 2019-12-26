Зеленский "с легкой руки" уволил еще двух чиновников

Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский уволил Максима Гребенюка с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО.

"Освободить Гребенюка Максима Васильевича с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.

Максим Гребенюк был назначен руководителем Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2015 года.

Также президент освободил Александра Склярова от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Соответствующий указ №953/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Склярова Александра Ивановича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в соответствии с поданным им заявлением об отставке в соответствии с частью четвертой статьи 20 Закона Украины "О телекоммуникациях", - говорится в документе.

Ранее Тарасюк стал постпредом Украины в Совете Евопы.

Также отметим, Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН.