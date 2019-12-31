Подарки под елочку: Милованов порадовал заявлением об уровне зарплат

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики Тимофей Милованов анонсировал рост уровня зарплаты в наступающем, 2020 году. По его информации, зарплата украинцев может вырасти на 10%.

"Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", - написал министр в Facebook.

"С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%", - добавил он.

Милованов также высказал мнение, что больше всего выигрывают те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

Ранее Главред сообщал, что Милованов клянчит себе повышение зарплаты.

Также отметим, Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке.