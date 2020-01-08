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"Люди продолжают надеяться": эксперт объяснил, почему Зеленскому нет альтернативы

8 января 2020, 04:10

В Украине политическое поле рассыпалось, считает Виктор Небоженко.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / офис президента Украины

В украинском политикуме пока нет реальной альтернативы президенту Владимиру Зеленскому, заявил политолог Виктор Небоженко.

"Альтернативы нет даже близко, политическое поле рассыпалось", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, Зеленский сохраняет своей рейтинг, во многом, благодаря тому, что у большинства населения остаются высокие ожидания.

"Люди продолжают надеяться", - добавил Небоженко.

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Напомним, Владимир Зеленский стал первый президентом Украины, фотография которого украсила обложку международного выпуска авторитетного американского журнала Time. Также Зеленский дал интервью журналу Time.

рейтинг Владимир Зеленский Виктор Небоженко Украина
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