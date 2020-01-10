Грузия предложила Украине помощь в расследовании катастрофы Боинга

Президент Грузии выразил соболезнования родственникам погибших и предложил помощь в расследовании причина аварии.
Президент Грузии Георгий Гахария во время телефонного разговора с Владимиром Зеленский предложил помощь в расследовании катастрофы Боинга в Иране.
Так, грузинский премьер-министр заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь для расследования крушения украинского самолета в Тегеране, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в авиакатастрофе.
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Отмечается, что украинский президент поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинские эксперты уже приобщены к расследование аварии самолета МАУ в Иране.
"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок-о-бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - заявил Зеленский.
Ранее Пристайко пояснил позицию Украины по версиям крушения самолета МАУ.
Также напомним, в НАТО рассказали, доверяют ли версии о сбитии украинского Боинга в Иране ракетой.