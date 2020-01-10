Пристайко пояснил позицию Украины по версиям крушения самолета МАУ

Пристайко не выделил версию об иранской ракете, которая сбила самолет МАУ / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина в данный момент рассматривает все озвученные версии причин крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране и будет стремиться к объективному расследованию причин катастрофы.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины 10 января.

Министр также сообщил, что прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и "к месту его падения".

"Сейчас наша команда получила доступ и к "черным ящикам". Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.

Читайте такжеКатастрофа самолета МАУ: Пристайко назвал условие требования компенсаций

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский получил от новой временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин важные данные о крушении Боинга МАУ под Тегераном. До этого глава Украины оценил версию, по которой данная авиакатастрофа произошла из-за попадания ракеты в украинский Боинг.