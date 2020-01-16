Журналист спрогнозировал, как слитые записи повлияют на позиции Гончарука

Слитые записи могут укрепить позиции Алексея Гончарука, полагает журналист / УНИАН

Журналист Юрий Бутусов считает, что слитые записи только укрепят позиции премьер-министра Алексея Гончарука.

В слитых записях нет ничего незаконного или аморального, есть глупость, а она в украинской власти не наказуема, поделился журналист в Facebook.

По его словам, в Украине президенты никогда не меняют премьеров из-за глупых и смешных разговоров - глав Кабмина меняют "только если они становятся конкурентами президента".

"…Есть ли угроза отставки Гончарука? Да. Но решение Зеленский (президент Владимир Зеленский - Ред.) будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов", - полагает Бутусов.

Напомним, в Сети появились аудиозаписи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука с рядом членов правительства. Глава Кабмина якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики. Позже появились сведения об отставке Гончарука с поста, но их не подтвердили в правительстве.