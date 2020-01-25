"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих амбициях на посту главы государства. По его словам, главная задача заключается в создании "новой Украины".

При этом Зеленский отметил, что не намерен баллотироваться на второй срок.

Кроме того, он прокомментировал возможность повторения успеха своего персонажа из сериала Слуга народа.

"Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины - это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче", - отметил глава украинского государства в интервью израильскому 9 каналу.

Президент Украины подчеркнул, что это его главная амбиция.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский считает, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией - "большая беда", которая навсегда оставит шрам в отношениях между государствами.