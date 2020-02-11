"Кого-то будем терять": Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что между членами его команды существуют конфликты и рассказал о возможных увольнениях.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей", - подчеркнул глава государства в интервью, опубликованном его пресс-службой.

Вместе с тем президент отметил, что все, кто работают в ОП являются профессиональными людьми.

"То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он.

Читайте такжеОтставка Андрея Богдана: Зеленский пока не принял заявление - СМИЗеленский пояснил, что в ОП есть всего два-три человека, которых он знает давно: "С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента".

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что Богдан ушел в отставку. Об этом сообщили сразу несколько источников.

"Из кабинета Богдана вынесли вещи. Инсайдеры не только из офиса президента подтвердили. Богдан всё", - журналист и телеведущий Максим Назаров в своем Телеграм-канале.

По словам источников Украинской правды, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Кроме того, глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.