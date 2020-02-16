Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита

Данилов отправился в Иран для обсуждения расследования катастрофы МАУ / УНИАН

8 января под Тегераном произошла жуткая авиакатастрофа - самолет МАУ потерпел крушение, все пассажиры и члены экипажа погибли. В воскресенье, 16 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов отправился в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Как пишет пресс-служба украинского ведомства, во время визита Данилов и Шахмани обсудят проблемные вопросы расследования катастрофы самолета МАУ 8 января.

Сегодня, в воскресенье Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании МАУ. Чиновник вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета.

Кроме того, в память о погибших было поставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Ранее Главред писал, что главы МИД стран-участниц Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS75 (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) потребовали от Ирана привлечь к ответственности виновных в сбитии украинского Боинга.

"Сегодня министры стран Международной группы координации планируют вручить министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи письмо, в котором повторно подчеркивают необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновных, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии", - говорится в сообщении МИД Украины.

Катастрофа самолета МАУ

Как писал Главред, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Через несколько дней, 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.