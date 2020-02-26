"Нужно притягивать экстремальное": политолог дал совет Зеленскому

Карасев рекомендовал главе государства объединять вокруг себя политиков / radiosvoboda.org

По мнению известного политолога Вадима Карасева, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно не только маневрировать между полярными политиками. Ему также нужно собирать их вокруг себя.

"Можно быть центром между, а можно быть центром-магнитом, который притягивает экстремальное. Пока у него нет этой магнитности для того, чтобы притягивать эти полюса. Он между полюсами", - заявил эксперт в интервью каналу 112 Украина.

Также политолог спрогнозировал, что такое явление может еще сохранятся некоторое время, но все равно Зеленскому нужно будет переходить к объединяющей роли, иначе его действия не принесут успеха.

"Не знаю, получится или нет маневрировать между этими полюсами, но все равно придется намагничивать себя. Свой центризм придется намагничивать, а не просто быть между магнитами", - убежден он.

Ранее политический эксперт Владимир Фесенко прокомментировал для Главреда активно муссируемую в СМИ информацию о том, что Владимир Зеленский планирует заменить на посту премьера Алексея Гончарука либо Сергеем Тигипко, либо Валерием Хорошковским.

"Зеленский обращается к эффективным руководителям - к людям, которые раньше, на других должностях, продемонстрировали эффективную работу. Он ищет эффективных государственных менеджеров, но обращается к тем кого знает лично. Это - специфика Зеленского, он доверяет людям, с которыми знаком лично и с которыми у него самого положительное отношение", - написал он.