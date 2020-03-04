Гончаренко наехал на Зеленского, и президент ему в ответ кое-что сказал: подробности

К Гончаренко в Раде подошел президент / скриншот из видео

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и его выступление с трибуны парламента.

После этого в перерыве Зеленский подошел к нардепу пообщаться.

Уже после выступления Гончаренко объяснил, что ему сказал Зеленский.

"Многие пишут, что сказал Зеленский? Зеленский подошел и сказал: не переходите со мной на личности. Я к этому отношусь философски. Сегодня Владимир Александрович стал самым главным оппозиционером в стране. Всей власти зеленых нужно уходить. Вот просто быть честными с собой взять и уйти. К сожалению, он забыл о себе. Что он их и привел", - отметил Гончаренко на своей странице в Фейсбуке.

Добавим, что в соцсетях эту ситуацию активно обсуждают украинцы.

"Тобто, у кварталі він та його колеги по цеху не переходили на особистості??? Витончена ЗЕшутка... Оцінив", - высказался Вадим Трахтенберг.

"Все, наче, гарно - підійшов, але він же боїться та не сприймає критику", - добавила Ольга Мальцева.

"А сам же ж ніколи ні разу... Ага", - пишет Ольга Бурда.

Читайте такжеЗеленский: Я не могу быть психологом, коллектором и нянькойНапомним, ранее сообщалось, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука. За отставку проголосовали 353 народных избранника.

Отметим, на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Перед процедурой голосования он обратился к народным депутатам и гражданам с трибуны Рады и раскритиковал работу Кабмина.