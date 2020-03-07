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"Украинцы захотят": в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского

7 марта 2020, 14:59

Сергей Трофимов отметил, что о решении Зеленского узнаем через пять лет

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / theguardian.com

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов прокомментировал второй срок президентства Владимира Зеленского. По его словам, украинцы сами захотят оставить нынешнего главу государства еще на один срок.

"Исключительно мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", -  заявил Трофимов в эфире телеканала Украина 24.

При этом он указал, что граждане стране узнают о решении Зеленского только через пять лет.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский дал российскому коллеге Владимиру Путину год для завершения войны на Донбассе.

Владимир Зеленский офис президента новости Украины
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