"13 лет сами себя не отсидят": в Украине напомнили Януковичу об ожидающем его сроке

Украина "пригласила" Януковича в Киев / УНИАН

В официальном аккаунте Украины в микроблоге твиттер отреагировали на циничное обращение Виктора Януковича. Экс-президенту-беглецу, который скрывается в стране-агрессоре, напомнили, что на родине его заждались 13 лет тюрьмы.

К 8-й годовщине Евромайдана Янукович отметился опусом об Украине. В своем "обращении" беглец еще раз повторил кремлевский штамп о том, что ВСУ якобы на Донбассе воюют с собственным народом,

"Может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – отреагировала Украина.

Одиозное обращение Януковича

Скандальный опус Януковича обнародовал его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Беглый президент на протяжении всего обращения повторяет наиболее заезженные тезисы российской пропаганды.

В частности, рассказывает, что восемь лет назад "мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир".

Цинизм Януковича достиг того, что он даже называет Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте". По его мнению, "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет".

К слову, украинские правоохранители уже направляли стране-агрессору более 30 запросов о выдаче беглого президента Виктора Януковича и его окружения. При этом Россия отказывает.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию Независимости Украины в своей речи намеренно не упомянул четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

Глава государства перечислял выдающихся фигур украинской государственности родом из разных регионов Украины. Говоря о Донецкой области, Зеленский "забыл" Януковича. Шутка развеселила Порошенко, Ющенко и Кучму, присутствующих на праздновании.

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