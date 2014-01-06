Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством: добро победит зло

Экс-премьер Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым, призвала их помолиться за Украину и выразила уверенность в том, что "добро победит зло".

Приводим полностью текст поздравления, который публикует официальный сайт Тимошенко:

"Родные мои! Дорогие друзья, соратники, майдановцы!



От всего сердца хочу поздравить вас со светлым праздником - Рождеством Христовым!



Праздник Рождества символизирует рождение всего красивого, доброго, светлого и человечного. В эти дни у каждого из нас появляются новые надежды, новые планы на будущее. Наша вера в то, что Господь ведет всех, кто пытается жить по его закону, укрепляется!



Более двух тысяч лет рождественская звезда указывает человечеству верный путь, дает надежду на счастливую жизнь, и я знаю, что и на этот раз она укажет всем нам верное направление движения!



Я верю, что Господь благословит Украину, и каждый из нас почувствует и поймет, какие пути являются верными, какие поступки - хорошими, а какие решения - справедливыми. Рождество Христово всегда дарит нам уверенность в том, что добро обязательно победит зло.



Хочу, чтобы, собравшись за рождественским столом или на площадях со своими родными и близкими, вы помолились за Украину, пожелали друг другу всего наилучшего и поверили в собственные силы и единство.



Знаю, что мы можем быть сильнее, настойчивее в борьбе за свою жизнь, родных и близких, всей страны. Я верю в то, что Господь поможет нам на этом пути.



Хочу пожелать всем счастья и благополучия!



Добра и радости, семейного благополучия и любви!



Христос рождается! Славим его!"

Напомним, ранее с Рождеством украинцев поздравил президент Виктор Янукович: полный текст поздравления читайте здесь.

Саму Тимошенко с праздником поздравили соратники, которые 6 января пришли к харьковской больнице "Укрзализныци", где она находится.