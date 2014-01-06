Тимошенко поздравили с Рождеством: песнями и воздушными шариками

В рождественский Сочельник поздравить с праздником Юлию Тимошенко к харьковской больнице пришли депутаты "Батькивщины" и сторонники экс-премьера.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Собравшиеся украсили площадку под окнами больницы воздушными шарами, фотографиями Юлии Тимошенко и партийной символикой.

Также сторонники экс-премьера исполнили Гимн Украины, рождественские песни, а также скандировали "Юля, с Рождеством!", "Юля, мы вместе!", "Юля, мы с тобой!".

Напомним, как сообщал "Главред", накануне дочь экс-премьера, Евгения Тимошенко, рассказала о критическом состоянии здоровья матери.