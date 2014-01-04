Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии - дочь

Здоровье Юлии Тимошенко находится в критическом состоянии.

Об этом сообщила дочь экс-премьера, передает "Интерфакс-Украина".

"Она уже два с половиной года не выходила на свежий воздух, ее держат в изоляции. Невозможно также проведение операции, которую советовал сделать профессор "Шарите" еще полгода назад, и поэтому ее ситуация является критической. Она не ходит и после голодовки…она слабая", - заявила Евгения Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко обратилась к руководству Качановской колонии с просьбой облегчить ей условия отбывания наказания в связи с завершением трети срока, на который она осуждена.

Как известно, 1 октября 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы.