Рабинович рассказал, кому выгодна нестабильность: видео

Представители правящей элиты обещают украинцам, что сразу после выборов Президента состоятся выборы Верховной Рады Украины. Но, на самом деле, этого не произойдет, прогнозирует известный украинский бизнесмен, президент Всеукраинского еврейского конгресса, кандидат в Президенты Вадим Рабинович.

"Мы слышали не раз от новой правящей коалиции, что сразу за президентскими будут парламентские выборы... Но разве победителю выгодно распустить Верховную Раду - у него же будет своя коалиция?" – заявил Вадим Рабинович в видеоинтервью.

"Если победит Порошенко, никаких парламентских выборов не будет. Знаете почему? Они ему не нужны. У него есть большинство, у него уже половина (депутатов – ред.) – это доверенные лица. Если победит Тимошенко, она никогда в жизни этого не сделает. Зачем? У нее есть большинство", - прогнозирует кандидат.

"Хотите, как Нострадамус скажу, а вы запишите: не захотят они это делать!", - прогнозирует Вадим Рабинович, отметив вместе с тем, что распустить парламент, скорее всего, сможет проигравший - для создания нестабильности. "Скорее всего, это получится у Тимошенко - сразу другая коалиция…", - не исключает Рабинович.

Однако, по его мнению, не это нужно стране.

"…Нам нужно совсем другое - сформулировать, что мы вообще хотим от этой власти. Хотим ли мы старого, хотим ли мы нового Президента Януковича - или как там будет его фамилия? Нет, не хотим!.. Но как зазомбированные идем - и снова голосуем за тех же!" – констатирует Вадим Рабинович.