Западные СМИ рассказали об украинском поражении Путина и напомнили Обаме о силе

Из-за своих агрессивных действий против Украины президент России Владимир Путин в долгосрочной перспективе уже проиграл. В то же время, США и администрация Барака Обамы могли бы проводить свою политику сдерживания более активно и с угрозой силы.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, статью которого цитирует Инопресса.

Американцы уже некоторое время занимают противоречивую позицию: они не хотят дорогостоящих интервенций с участием своих войск, но не желают, чтобы на мировой арене их страна выглядела слабой или неумелой, отмечает в своем блоге Кэтлин Хикс, старший вице-президент и директор International Security Program (Center for Strategic and International Studies, США). По ее мнению, пока администрация Обамы обосновывает необходимость умеренного подхода, опираясь на то, что общество не хочет массированного применения силы.

"В случае с Украиной Белый дом справедливо указывает, что в долгосрочной перспективе проигравший на деле - Путин: Россия слабеет, аннексия Крыма обострит ее экономические проблемы, Китай и Центральная Азия теперь относятся к Москве настороженно, а НАТО отчасти вновь окрепнет", - отмечается в статье.

Но те, кто так рассуждает, отмечает автор, упускают из виду: это грядущее поражение Путина не воспринимается как победа Америки, и "впечатление, что США не хотят действовать напористо (неважно, оправданное или нет), побуждает других расхрабриться". Хикс советует: "Сдерживание наиболее эффективно, когда оно подкреплено убедительной угрозой силы". Но США сейчас рискуют подорвать доверие к этой угрозе.

Если Белый дом позволит, чтобы "маятник селективного вмешательства" чересчур качнулся к бездействию, то этот маятник может ударить по самому Белому дому, качнувшись к "чрезмерно активной реакции", - предостерегает издание.