Бой с террористами на Луганщине: погиб один человек

В Новоайдаре Луганской области бой уже затих. Во время задержания террористов один человек погиб, один ранен.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет УНИАН.

По его словам, группа вооруженных людей похитила бюллетени на одном из избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области. Во время преследования и перестрелки, которая возникла, члены банды были задержаны.

"Есть пострадавшие - один убит, один ранен. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказал он, не уточнив в то же время, с какой стороны убитый и раненый.

В то же время, заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная во время брифинга сообщила, что в Новоайдаре Луганской области боевики похитили с участков бюллетени для голосования на выборах президента.

"В Новоайдаре идет бой, и действительно были захвачены избирательные документы, включая избирательные бюллетени с участков. Фигурировал при этом автомобиль "красная девятка".

Есть также информация, что он был расстрелян", - сказала Усенко-Черная.

Как сообщил на своей страничке в Facebook луганский блоггер Сергей Иванов, "сегодня около 16.00 два автомобиля террористов въехали в Новоайдар, совершили нападение на избирательные участки, похитили бюллетени и попытались скрыться. Военные, дислоцирующиеся в Новоайдаре, пустились за ними в погоню. Лугандоны начали отстреливаться и в результате беспорядочной пальбы расстреляли мирных граждан. Есть информация об одной жертве. Много раненных. Несмотря на это, наши солдаты разоружили и задержали убийц общим числом 7-8 человек", - написал он.

По информации Иванова, сейчас на месте боя проводится разбирательство.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине в поселке Новоайдар идет жестокий бой между силовиками и сепаратистами.