Президент Франции пригласил Порошенко на празднование 70-летия высадки в Нормандии

Президент Франции Франсуа Олланд пригласил Петра Порошенко на торжества по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, которое пройдет на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах передает ZN.UA.

На мероприятия в Нормандию по приглашению Олланда приедут, в частности, президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин, королева Великобритании Елизавета II, немецкий канцлер Ангела Меркель.

Напомним, ранее французский писатель и философ Бернар-Анри Леви, который является личным другом Олланда, отметил, что предложит французскому президенту пригласить на торжества в Нормандию Порошенко.

На вопрос, почему Олланд пригласил только Путина, а не президентов Украины, Беларуси и других бывших республик СССР, Леви ответил: "У вас очень хорошая идея".

"Я думаю, единственный способ стереть стыд и позор, которым будет присутствие Путина в Нормандии, это пригласить также и президента Украины. Потому что Украина заплатила очень высокую человеческую цену – около 8 млн погибших", - подчеркнул он.

"В конце концов, полк, освободивший Аушвиц, коль уж мы говорим о символике, был представлен украинскими солдатами. Украина — это еще и Бабий Яр. Да, вы подали замечательную идею. И я намерен предложить ее президенту Олланду — пригласить украинского президента. Я сделаю это", - заявил писатель.

Напомним, ранее президент США Барак Обама заявил о международной изоляции России за агрессию против Украины, и, в частности, за аннексию Крыма.