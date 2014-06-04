Первый зарубежный визит Порошенко: признание Запада и встреча с президентом Польши

Новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко осуществил своей первый зарубежный визит еще до инаугурации.

Порошенко прибыл в Польшу на празднование первых демократических выборов, передает ТСН.

В Варшаве его встретили как новоизбранного президента. Лидеры европейских стран и Соединенных Штатов пренебрегли такой важной формальностью как инаугурация. Приглашение от президента Польши Бронислава Коморовского Порошенко получил даже до того, как центризбирком объявил официальные результаты выборов.

Порошенко в Варшаву прилетел своим частным самолетом - государственный борт ему еще не по статусу. Но в остальном - он уже как полноценный глава государства - имеет очень насыщенный график встреч на высшем уровне. В течение этих двух дней Порошенко переговорит с глазу на глаз с президентами Польши, Франции, Австрии, Финляндии, а также с держсекртарем и президентом Соединенных Штатов.

Поздним вечером, 3 июня, Порошенко уже встретился с президентом Польши Брониславом Коморовским, пишет Укринформ.

По словам официального представителя канцелярии президента Польши Яромира Соколовского, обсуждались "перспективы разрешения российско-украинского кризиса, а также вопросы польско-украинского сотрудничества, польская поддержка реформ в Украине, с особым акцентом на реформу местного самоуправления".

Ранее советник Коморовского по международным вопросам Роман Кузняр заявил, что первый зарубежный визит Порошенко в статусе президента Украины в Варшаву является "признанием вклада Польши в демократические изменения в Украине и усилий Польши, чтобы Украина нашла свое место в семье европейских демократических народов".

Напомним, Петр Порошенко 3-4 июня совершает свой первый зарубежный визит в статусе новоизбранного главы государства.

В Варшаве он встретится с президентом США Бараком Обамой, а также президентом Франции Франсуа Олландом.

видео: ТСН.