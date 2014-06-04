Путин о возможной встрече с Порошенко: я не собираюсь ни от кого бегать

4 июня 2014, 22:42

Президент РФ рассказал о поездке в Нормандию.

Владимир Путин

Глава России Владимир Путин прокомментировал возможность встречи с новым президентом Украины Петром Порошенко в ходе визита в Нормандию 6 июня, куда приедут главы ряда государств, заявив, что он не намерен ни от кого бегать и будет со всеми общаться.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "TF1" и радиостанции "Europe 1", отвечая на вопрос, будет ли он говорить с Порошенко, пишет РИА Новости.

Во время интервью Путин напомнил, что в Нормандию его пригласил президент Франции Франсуа Олланд.

"Я с удовольствием принимаю это приглашение и благодарен президенту за его жест. Но там есть и другие гости, я не собираюсь ни от кого бегать и буду, конечно, со всеми общаться", - подчеркнул глава РФ.

Также он назвал неточным цитирование журналистом его слов о том, что якобы он будет работать с Порошенко при условии, что тот не будет под слишком сильным влиянием США.

"Я так не говорил, что он не должен быть под сильным влиянием США. Он может находиться под влиянием кого угодно. За него люди проголосовали, и это его выбор, как строить свою политику. Если он хочет находиться под сильным влиянием кого бы то ни было, пусть находится", - пояснил Путин.

Больше заявлений Путина об Украине читайте здесь.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что в пятницу, 6 июня, в Нормандии не предусмотрена его встреча с главой РФ Владимиром Путиным, но не исключено, что она все же может состояться.

Добавим, в конце мая президент Франции Франсуа Олланд пригласил Порошенко на торжества по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, которое пройдет на следующей неделе. На эти мероприятия в Нормандию также был приглашен и Путин.

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Россия Путин Украина президент Порошенко встреча Нормандия
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