"Казачкам" и бандитам Мозгового доставили новые противотанковые орудия из России

В зоне АТО на Донбассе террористы резко усиливают свои возможности по противотанковой борьбе. У боевиков замечено массовое появление 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", прибывших с территории России.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Бандиты, действующие на территории ЛНР, резко усиливают свои возможности по противотанковой борьбе. Так, на вооружении стахановского "казачества" и "бригады" Алексея Мозгового отмечается массовое появление 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", прибывших с территории РФ. Кроме того, идут поставки данным бандформированиям противотанковых ракетных комплексов (отмечена переброска порядка 20 ПТРК типа "Фагот", а также нескольких российских ПТРК "Корнет")", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее один из главарей луганских боевиков Павел Дремов по прозвищу "Батя" в секретном телефонном разговоре со своим подчиненным, перехваченном сотрудниками СБУ сообщал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал боевикам в оккупированных районах Донбасса военную технику и военных специалистов.

Ранее Тымчук сообщал, что боевики и российские войска продолжают перегруппировку своих сил, основная масса которых сосредоточена на нескольких направлениях - приморском (по оси Новоазовск –Мариуполь), южнее Донецка (Докучаевск – Тельманово) и в полосе Алчевск-Стаханов (включая подразделения, блокирующие Дебальцевский плацдарм с юга и востока).