Новая атака на донецкий аэропорт отражена, боевики собирают убитых и раненых - журналист

Утром в донецком аэропорту боевики и российские военные предприняли новый штурм, точно по сценарию прошедших двух суток.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Прицельный огонь танков, артобстрел, затем ближний бой силами штурмовых групп. Наша артиллерия открыла ответный огонь, атака отбита, написал он.

После этого активные действия прекратились. Сейчас редкие выстрелы звучат, но российские подразделения "Спарты" устроили дымовую завесу в терминале для прикрытия эвакуации своих многочисленных раненых и убитых. Все в дыму, рассказал журналист.

Пока спокойно. Но вряд ли это надолго. Боем в районе аэропорта сейчас руководит лично комбриг 93-й бригады Микац - это достойный командир, который прекрасно понимает обстановку. Но оперативные решения принимает не он. Наши держатся. Хотя это и не просто. Нужны масштабные действия, добавил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что мясорубка в аэропорту продолжается: русские десантники хотят уйти из Донецка.