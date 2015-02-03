В Венецианской комиссии посоветовали Порошенко приостановить люстрацию, а закон доработать

Украинской власти нужно доработать закон о люстрации, а уже потом его применять.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь на встрече председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио с президентом Петром Порошенко.

Говоря о законе "Об обновлении власти" (о люстрации), Букиккио отметил, что это - "плохой закон", и Венецианская комиссия очень критична в оценках к нему.

"Но мы пришли к общему мнению в дискуссиях с вашими представителями, с министром юстиции и договорились совместно работать над его доработкой и приведением этого закона в соответствие с европейскими стандартами", - отметил он.

Букиккио также выразил мнение, что процесс люстрации следовало бы приостановить и сначала доработать соответствующий закон.

Порошенко в свою очередь отметил, что мнение экспертов Венецианской комиссии является очень важным для Украины.

Глава государства отметил важность сотрудничества с Венецианской комиссией в наработке изменений в законодательство в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом и необходимости приведения законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Председатель Венецианской комиссии заверил в готовности своей институции помогать Украине в разработке законодательства.

"Мы будем работать настолько быстро, насколько это возможно", - сказал Букиккио.

Уже на следующей неделе в Украину прибудет делегация экспертов ВК, которая проведет ряд встреч, в частности в Министерстве юстиции.

Венецианская комиссия готова дать экспертное заключение относительно законопроекта по судебной реформе, как только согласованный законопроект будет обработано в Верховной Раде, а также изменений к Конституции относительно децентрализации власти, отмечает пресс-служба.

Как известно, закон о люстрации был принят Радой 16 сентября 2014 года. 9 октября он был подписан президентом Петром Порошенко, а спустя неделю вступил в силу.

Согласно закону, под люстрацию подпадает большинство высокопоставленных чиновников, которые занимали свои посты во времена президентства Виктора Януковича.