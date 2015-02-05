Дело Пукача-Гонгадзе было незаконно засекречено Пшонкой в интересах Кучмы - депутаты

Пять народных депутатов от фракции партии "Блок Петра Порошенко" написали коллективное депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Виталию Яреме с требованием сделать открытым процесс рассмотрения апелляционных жалоб по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, который осужден к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщил на пресс-конференции журналист, потерпевший по делу Гонгадзе Алексей Подольский, рассмотрение апелляционных жалоб уже больше года происходит в Киевском апелляционном суде.

По его словам, в обращении депутаты отмечают, что бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка в интересах экс-президента Украины Леонида Кучмы незаконно засекретил все листы обвинительного заключения и материалов следствия по делу Пукача. "Это было сделано в последний момент - за несколько дней-часов до передачи дела в суд - с целью спрятать от глаз Украины и международного сообщества правду о преступном использовании правоохранительной системы политическим руководством государства", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что во время проведения следствия, а также на этапе ознакомления с материалами следствия потерпевших и обвиняемого секретными в деле были лишь несколько томов, которые действительно содержали государственную тайну. Но потом были засекречены все материалы дела.

"Принимая волюнтаристское решение, Пшонка прибег к позорному абсурду: он поставил гриф "Секретно" на каждый лист дела, даже на газетные публикации, которые расходились по всей Украине миллионными тиражами", - отмечают депутаты.

Авторы обращения подчеркивают, что после назначения Яремы генпрокурором "незаконный гриф "секретно" остается там, где его не может быть по определению". "Уже ваши подчиненные, которые представляют государственное обвинение, категорически настаивают на закрытом режиме апелляционного рассмотрения", - отметили депутаты, обращаясь к Яреме.

По словам авторов обращения, если Ярема и в дальнейшем не будет принимать мер, которые восстановили бы законность и способствовали правосудию, то он станет "соратником преступников, которые заказывали и совершали пытки и убийства, и тех, кто подделывал расследование до вашего назначения на этот ответственный государственный пост".

Депутаты требуют снять грифы "секретно" с материалов дела, которые не содержат ни одной государственной тайны, отстранить от участия в процессе по делу Пукача тех прокуроров, которые "скомпрометировали себя категорическим настаиванием на закрытом режиме судебных заседаний, циничным игнорированием публичных заявлений о преступлениях, которые творились в Печерском суде, а также общей позицией, которая не соответствует функциям государственного обвинения, а откровенно напоминает защиту интересов заказчиков убийства Гонгадзе и истязаний Подольского".

Кроме того, депутаты требуют начать уголовное расследование публичных заявлений Пукача относительно шантажа и угроз со стороны судьи Печерского райсуда г. Киева Андрея Мельника.

Депутатское обращение подписали пять депутатов от фракции "Блока Петра Порошенко" - Андрей Денисенко, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Дмитрий Лубинец, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк.

Участники пресс-конференции также отметили, что заместитель генерального прокурора Алексей Баганец пообещал поддержать их инициативу.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача по Гонгадзе.