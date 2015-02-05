Дело Пукача-Гонгадзе было незаконно засекречено Пшонкой в интересах Кучмы - депутаты

5 февраля 2015, 17:28

Пять депутатов от БПП написали коллективное обращение к генеральному прокурору Украины Яреме.

Бывший генпрокурор Пшонка

Пять народных депутатов от фракции партии "Блок Петра Порошенко" написали коллективное депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Виталию Яреме с требованием сделать открытым процесс рассмотрения апелляционных жалоб по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, который осужден к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщил на пресс-конференции журналист, потерпевший по делу Гонгадзе Алексей Подольский, рассмотрение апелляционных жалоб уже больше года происходит в Киевском апелляционном суде.

По его словам, в обращении депутаты отмечают, что бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка в интересах экс-президента Украины Леонида Кучмы незаконно засекретил все листы обвинительного заключения и материалов следствия по делу Пукача. "Это было сделано в последний момент - за несколько дней-часов до передачи дела в суд - с целью спрятать от глаз Украины и международного сообщества правду о преступном использовании правоохранительной системы политическим руководством государства", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что во время проведения следствия, а также на этапе ознакомления с материалами следствия потерпевших и обвиняемого секретными в деле были лишь несколько томов, которые действительно содержали государственную тайну. Но потом были засекречены все материалы дела.

"Принимая волюнтаристское решение, Пшонка прибег к позорному абсурду: он поставил гриф "Секретно" на каждый лист дела, даже на газетные публикации, которые расходились по всей Украине миллионными тиражами", - отмечают депутаты.

Авторы обращения подчеркивают, что после назначения Яремы генпрокурором "незаконный гриф "секретно" остается там, где его не может быть по определению". "Уже ваши подчиненные, которые представляют государственное обвинение, категорически настаивают на закрытом режиме апелляционного рассмотрения", - отметили депутаты, обращаясь к Яреме.

По словам авторов обращения, если Ярема и в дальнейшем не будет принимать мер, которые восстановили бы законность и способствовали правосудию, то он станет "соратником преступников, которые заказывали и совершали пытки и убийства, и тех, кто подделывал расследование до вашего назначения на этот ответственный государственный пост".

Депутаты требуют снять грифы "секретно" с материалов дела, которые не содержат ни одной государственной тайны, отстранить от участия в процессе по делу Пукача тех прокуроров, которые "скомпрометировали себя категорическим настаиванием на закрытом режиме судебных заседаний, циничным игнорированием публичных заявлений о преступлениях, которые творились в Печерском суде, а также общей позицией, которая не соответствует функциям государственного обвинения, а откровенно напоминает защиту интересов заказчиков убийства Гонгадзе и истязаний Подольского".

Кроме того, депутаты требуют начать уголовное расследование публичных заявлений Пукача относительно шантажа и угроз со стороны судьи Печерского райсуда г. Киева Андрея Мельника.

Депутатское обращение подписали пять депутатов от фракции "Блока Петра Порошенко" - Андрей Денисенко, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Дмитрий Лубинец, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк.

Участники пресс-конференции также отметили, что заместитель генерального прокурора Алексей Баганец пообещал поддержать их инициативу.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача по Гонгадзе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
депутаты Кучма Гонгадзе Пукач Пшонка Ярема
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять