Порошенко отправился в Эмираты на крупнейшую выставку оружия и технологий

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко 23-24 февраля находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где в городе Абу-Даби посетит одну из крупнейших мировых выставок вооружений и технологий безопасности IDEX–2015", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована его встреча с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бин Рашид аль-Мактумом.

Стоит отметить, что международная выставка вооружений и технологий IDEX проводится раз в два года.

Мероприятие проводится под патронатом Президента ОАЭ и Верховного Главнокомандующего армией ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нагаяна.

Организовывается компанией Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC).

Наиболее мощно на этой выставке обычно представлены вооружения для сухопутных войск и ПВО, морская техника.

Новинкой выставки 2015 года является открытие павильона беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Украина уже направила обращение к ряду стран НАТО с просьбой о помощи вооружениями и технологиями.