Рада сделала День защитника Украины выходным

В четверг, 5 марта, Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в Кодекс законов о труде, согласно которому 14 октября - День защитника Украины - стало выходным.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что за соответствующий закон (№2187) проголосовали 244 нардепа из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Обратим внимание, что в ходе рассмотрения документа народные избранники минутой молчания почтили память главнокомандующего УПА Романа Шухевича, который погиб 65 лет назад.

Напомним, 20 февраля Президент Петр Порошенко зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины).

Согласно документу, в статье 73 "Праздничные и нерабочие дни" в перечень праздничных дней предусмотрено включить и 14 октября - День защитника Украины.