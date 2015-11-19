Террористическая угроза в Риме не помешает встрече Порошенко в Ватикане

В Риме объявили о террористической угрозе в Ватикане, где сейчас находится с визитом Президент Украины Петр Порошенко.

"Самая большая террористическая угроза концентрируется вокруг собора св. Петра в Риме, но это не помешает моей встрече в Ватикане" — заявил Порошенко.

"Только начало, главные вызовы, главная работа еще впереди, потому что сегодня и военная агрессия РФ в Сирии, и террористические атаки в Париже, и вчера, и сегодня наибольший уровень террористической угрозы в Риме. Потому что сегодня поступила информация, что наибольшая угроза концентрируется вокруг собора св. Петра, но это не помешает моей встрече в Ватикане", — сказал гарант.

В рамках визита в Италию Порошенко встретится с руководством страны, в частности с президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.

Кроме того, Президент позаботился о правах украинцев в Европе. "Мы продвигаемся в том, чтобы защищать права украинцев в Европе. Подписано межправительственное соглашение и украинские водительские права теперь действительны в Италии", — рассказал гарант.

Не забыл Порошенко упомянуть и об украинской армии. "Горжусь, что американские, канадские, польские инструкторы сегодня тренируют нашу Нацгвардию и спецназ", — заявил Президент.

Напомним, в рамках визита Порошенко в Ватикан состоится его аудиенция у Папы Римского Франциска и встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Напомним, Порошенко хочет заменить в паспортах русский язык на английский.