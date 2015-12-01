Не "нагнули" крымских татар: предатели не смогли устроить митинг против энергоблокады полуострова

В оставшемся без электричества Симферополе сорвалась попытка оккупантов провести анонсированный 20-тысячный митинг крымских татар против энергоблокады Крыма.

Об этом крымская журналистка Эльвина Сеитбуллаева сообщает на своей странице в Facebook.

"Не добрали. В Симферополе отменили митинг против энергоблокады. Глава "Къырым бирлиги" Сейтумер Ниметуллаев (глава созданного оккупантами т.н. "Общественного совета крымских татар". — Ред.) заявил — в митинге хотят принять участие более 20 тыс. крымских татар. А могучий Сакский район готов выделить даже транспорт", — рассказывает журналистка.

"Так называемому вице-спикеру или как его называют местечковые каналы "лидеру крымскотатарского народа" Ремзи Ильясову, видимо, не удалось "нагнуть" крымчан", — резюмировал Сеитбуллаева.

Напомним, на выходных в Симферополе десятки людей перекрыли объездную трассу в районе гипермаркета "ФМ". Таким образом они добивались приезда ремонтных служб "Крымэнерго" и требовали включить в их домах свет.

Напомним, вчера в Севастополе около 250 жителей улицы Героев Сталинграда перегородили дорогу и тоже требовали возобновления подачи электричества в квартиры, ведь за последние пять дней у них не было света.