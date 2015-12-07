Заявление Саакашвили о коррупции полно пропагандистских тезисов — политолог

Заявление председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили о якобы коррупции в правительстве состоит в основном из пропагандистских тезисов.

Об этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Он отметил, что Саакашвили сознательно смешал совершенно разных бизнесменов, олигархов и виды экономической деятельности.

"То есть, предстоит еще разобраться, где в обвинениях в тотальной коррупции со стороны губернатора Одесской области случайные или пропагандистские тезисы, а где — полноценный фактаж, который тянет на серьезное уголовное преследование", - сказал Виктор Небоженко.

По словам эксперта, делая свои заявления, одесский губернатор преследовал две основные цели.

"Первая — дать неудобный компромат накануне визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена; вторая — попытка сбросить Яценюка с кресла премьер-министра и самому занять эту должность", — подчеркнул он.

Небоженко напомнил, что Саакашвили неоднократно заявлял об отсутствии заинтересованности возглавить украинское правительство, но ситуация резко изменилась после того, как несколько дней назад его лишили грузинского гражданства.

"Теперь зарубежная командировка Саакашвили в Украину затянется на несколько лет. Его планы поменялись, и теперь он себя видит в должности премьер-министра", - отметил эксперт.