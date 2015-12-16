В ЕС заметили прогресс Украины на пути к безвизовому режиму

Украина сделала значительный прогресс в процессе визовой либерализации с Евросоюзом, заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

Об это он сказал на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко и Президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в среду в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Украина в течение предыдущих месяцев сделала хороший прогресс в визовой либерализации, что позволит нам как можно скорее продвигаться к безвизовому режиму", - сказал Туск.

Он выразил надежду, что стороны в этот вечер достигнут договоренности по важным проблемам в этом процессе.

В свою очередь, Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также отметил существенный прогресс государства на пути к отмене виз, отметив, что стороны идут в правильном направлении, в особенности, по искоренению коррупции в Украине.

В свою очередь, Петр Порошенко поблагодарил Президента Еврокомиссии за такую конструктивную позицию и выразил надежду, что визовый режим между Украиной и ЕС будет отменен в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС назвали главное препятствие для отмены виз с Украиной.