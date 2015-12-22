В "Народном фронте" подсчитали, сколько было потрачено на кампанию против Мартыненко

Целью добровольного отказа от полномочий народного депутата Украины Николаем Мартыненко является прекращение политических инсинуаций.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Мы с уважением относимся к решению нашего коллеги и всячески поддерживаем его. Впервые в Украине парламентарий добровольно отказывается от полномочий для того, чтобы прекратить политические инсинуации.

На информационную кампанию против Николая Мартыненко было потрачено 10 млн долларов. Считаем, что инициаторы этой информационной кампании не так стремились нанести репутационный ущерб нашему коллеге, как хотели использовать псевдодоказательства для дискредитации украинской власти, правительства и Украины. У нас нет никаких сомнений, что история с безосновательными обвинениями в адрес Мартыненко является лишь одним из элементов масштабной информационной кампании против Украины, направленной на лишение нашего государства международной поддержки и расшатывания ситуации внутри страны.

Уверены, что Николай Мартыненко отстоит свою репутацию и докажет безосновательность обвинений в его адрес. Его поступок формирует новую европейскую практику в украинской политике. Инициативное решение Мартыненко еще раз свидетельствует, что вместе с ним мы не зря отстаивали украинское достоинство на Евромайдане", — сказано в заявлении.