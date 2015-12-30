Политолог оценил шансы Яроша на "свободное плавание"

Выход Дмитрия Яроша из "Правого сектора" является закономерным разводом бывшего лидера этой организации с остальной частью ее руководства.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".

"Ярош категорически против внутренней войны — войны с собственным государством. А некоторые революционеры из руководства "Правого сектора" хотят воевать не с сепаратистами, а с Порошенко. В этом конфликте Ярош выглядит более ответственным политиком", — заявил эксперт.

Он также оценил шансы Яроша в "свободном плавании".

"Это зависит от того, будет ли он сам заниматься публичной политикой, и удастся ли ему сформировать достаточно эффективную политическую команду. Пока Ярошу больше нравилось и более удавалось заниматься революцией и войной, чем выборами и политическими соревнованиями", — считает Фесенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в "Правом секторе" после ухода Яроша неизбежно начнется упадок и маргинализация.

"Бренд раскрученный, но нет авторитетных и мощных лидеров, нет организованности и консолидации. Я и раньше считал "Правый сектор" анархонационалистами и сейчас только утверждаюсь в этой оценке. Мне кажется, что это чувствовал и Ярош, поэтому он не хотел брать ответственность за авантюры и неуправляемость некоторых коллег из "Правого сектора", — заключил политолог.

Напомним, ранее эксперт рассказал, кто, кроме Путина, хочет продолжать войну на Донбассе.