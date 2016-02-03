Кононенко набивается на встречу с Абромавичусом: готов ответить на все вопросы

Нардеп и зампредседателя фракции БПП Игорь Кононенко выразил желание пообщаться с главой Министерства экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом на заседании фракции "Блока Порошенко".

Кононенко утверждает, что готов ответить на вопросы министра, сообщает "112 Украина".

"Я бы хотел пообщаться в рамках фракции с господином министром и ответить как на вопросы фракции, так и на возможные вопросы господина министра. Это можно сделать как в рамках обсуждения его работы, можно сделать отдельной темой. А что касается фракции, моей работы в парламенте, то, я думаю, что мы по этому вопросу определимся вместе с фракцией", — сказал нардеп.

Напомним, сегодня глава МЭРТ Айварас Абромавичус заявил о своей отставке. Причиной увольнения он назвал резкую активизацию блокирования любых системных реформ и навязывания сомнительных личностей в команду. В частности, он обвинил Кононенко в лоббировании своих людей на высокие должности в госкомпаниях и на кресло зам министра.

В то же время Кононенко заявление министра называет попыткой переложить ответственность за неудачи в работе МЭРТ.