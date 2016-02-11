В парламенте Британии хотят помочь восстановить суверенитет Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Великобританию встретился с Председателем многопартийной группы Парламента Великобритании по связям с Украиной Джеральдом Ховардом и Председателем подкомитета по внешним связям ЕС Лордом Бозвелом.

Об этом идет речь в сообщении департамента политики и коммуникаций МИД.

В сообщении говорится, что британские парламентарии заверили в готовности оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета, добавив, что Великобритания, как одна из стран подписантов Будапештского меморандума, с особой ответственностью относится к этому вопросу.

Во время встречи Климкин сообщил о ходе событий на востоке Украины и отметил последовательном выполнении Украиной взятых в соответствии с Минскими договоренностями обязательств. Министр привел конкретные примеры попыток России и поддерживаемых ею террористических группировок сорвать Минский процесс.

Отдельное внимание было уделено обсуждению ситуации в Крыму, в частности ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и отсутствие перспектив для экономического развития полуострова при оккупационном режиме. Министр рассказал об инициативе Украины относительно создания международного формата для обсуждения проблем Крыма с привлечением широкого круга стран, в том числе Великобритании.

Ховарт также сообщил о намерениях пригласить в ближайшее время в Великобританию группу депутатов ВР Украины для налаживания более тесных контактов между парламентариями двух стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ответила Путину: послала военные корабли в Балтийское море для сдерживания агрессии РФ.