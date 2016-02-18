Кабмин пытаются торпедировать, чтобы затормозился переход на евростандарты — нардеп

Одна из основных причин нынешней антиправительственной кампании — быстрая адаптация экономики к стандартам ЕС крайне невыгодна для российских импортеров в Украине.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики ВР Андрей Иванчук.

"Украина в 2015 году приняла 2,7 тысячи технических стандартов, гармонизированных с законодательством Евросоюза, а также отменила 15 000 советских ГОСТов", — подчеркнул он.

"Правительство, в соответствии с Соглашениями с Евросоюзом, адаптирует технические и административные правила, чтобы украинским производителям было легче экспортировать свою продукцию в ЕС, в свою очередь производители из ЕС могли бы выходить на рынок Украины без дополнительной сертификации. Это позволит расширить ассортимент товаров и снизить цены для украинцев", — сказал Иванчук.

По его словам, такая адаптация, являясь ключевым элементом евроинтеграции, автоматически исключает возможность преференций, которые раньше де-факто существовали для российских поставщиков.

"Украина до войны была ключевым рынком для многих отраслей российской экономики. Сегодня Арсений Яценюк избавил Украину от чрезмерной российской зависимости, сократил импорт российского газа, теперь — де-факто ликвидирует невыгодные Украине преференции для остальных российского импорта", — заявил Иванчук.

"Это также антиолигархическое мероприятие, поскольку заставит многих украинских монополистов повышать качество своей продукции", — добавил он.

Председатель комитета подчеркнул, что такие "антироссийские действия правительства и премьера Яценюка вызывают яростное сопротивление и являются основной причиной нынешней антиправительственной кампании".