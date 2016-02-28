"Специалисты" ФСБ творят с украинцами в Крыму страшные вещи — активист

В захваченном Россией Крыму оккупанты творят с украинцами страшные вещи — арестовывают, избивают, проводят обыски либо люди просто исчезают.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"Я боюсь больше не того, что меня схватят, арестуют, осудят, посадят… Хотя этого тоже боюсь… Я боюсь просто исчезнуть. Растворится как примерно пятьдесят человек уже. Многого о тех страшных вещах, которые творятся с украинцами Крыма, украинские, подчеркиваю, украинские, правозащитные группы не знают. Это беда и проблема украинской государственности — Украина в свое время не строила нормальное гражданское украинское общество в Крыму. Она не пошла по примеру Меджлиса. У нас в каждом населенном пункте есть свои волонтеры, мониторинговые группы. Поэтому мы в один момент можем объединиться, мобилизоваться, поэтому мы знаем моментально, что проходит — где и кого арестовали, обыскали, побили, кто исчез. И мы трубим об этом на весь мир. У нас есть эта система, эта структура", — рассказывает активист.

По его словам, у украинцев Крыма подобной системы нет: "Поэтому о тех бедах, которые творятся с этническими украинцами, никто не знает. В лучшем случае известно о 20%. Украинцы просто не знают, кому позвонить, кому рассказать, кому доверять. В деревнях же помимо того, что нет света, нет и Интернета. Компьютеров у людей нет! Нет связи с миром. В рамках деревни украинец, который подвергается гонению, даже не знает, к кому обратиться. Кто знает, что, боюсь ошибиться, кажется, в Октябрьском, преподавателя украинской литературы и языка помещали в симферопольскую психбольницу? Кто знает, что украинец Володя Балух подвергался ежемесячным избиениям только за то, что он повесил украинский флаг у себя над домом? Представляете: повесил флаг у себя во дворе и у себя над домом! Приезжали "специалисты" из ФСБ, МВД, прокуратуры и избивали, прятали в подвал. Он несколько раз голодал. Никто не знает! Вот недавно суд ему присудил 385 часов исправительных работ. А все проблемы и Володи, и учителя от того, что им некому было об издевательствах рассказать. Украинцам Крыма реально некуда жаловаться. Возможно, больше шансов рассказать о гонениях у тех, кто живет в городах".

"Знаете о Керченской группе? Они на день флага Украины вышли с сине-желтыми стягами, сфотографировались на горе Митридат. Что с ними? Половина отказалась от исков, сказали: что будет, то будет. Их запугали. Пока мы искали их и адвокатов, к ним пришли все те же "специалисты" — оккупант проделал с ними настолько качественную работу по запугиванию, что они даже отказались разговаривать с адвокатами. Украинцы Крыма, которые имеют несчастье проживать в условиях оккупации, чувствуют себя наиболее уязвимыми, подвержены гонениям и уничтожению. Именно уничтожению. Я не оговорился. И физическим, и моральным воздействиям. Не меньше, чем крымские татары. Потому что нет механизма защиты. Победа над оккупантом только в объединение сил и в совместных действиях", — подытожил Вельдар.

Напомним, ранее активист рассказал, почему украинские силовики в Крыму массово становились предателями.

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