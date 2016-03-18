В МИДе заявили протест из-за путинского вояжа в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России Владимира Путина и других российских чиновников 18 марта на временно оккупированную территорию Украины — в Автономную Республику Крым.

Об этом идет речь в официальном заявлении МИД.

"Попытки отпраздновать годовщину российской агрессии против Украины и вероломного захвата Автономной Республики Крым выглядит цинично на фоне серьезных экономических, социальных и гуманитарных проблем на полуострове. За два года российско-кремлевским оккупантам удалось вернуть Крым в сталинские времена авторитаризма, бесправия и репрессий", — говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что "государство-агрессор продолжает нарушать на оккупированной территории права человека, осуществляет террор против несогласных. На полуострове фактически отсутствует свобода слова, СМИ и вероисповеданий. Ежедневно систематически притесняются права украинцев и крымскотатарского народа".

Поэтому вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, на ее должностных лиц, а также на незаконную оккупационную власть, подчеркивается в заявлении.

В МИД также отметили, что все мировое сообщество в эти дни, как и два года тому назад, однозначно осудило безответственные действия государства-оккупанта.

Отмечается, что "Украина и все демократические государства мира удвоят совместные усилия для того, чтобы жители украинского полуострова освободились от авторитарного оккупационного режима, а Крым снова стал свободным".

Напомним, ранее Чубаров заявил о визите Путина в Крым: преступников всегда тянет на место преступления.